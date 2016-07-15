Anadolu Ajansı, Fransa'daki terör saldırısını alaya alan muhabirle ilişiğini kesti

Anadolu Ajansı, Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen ve en az 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak, "Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır..." tweeti atan muhabirleri Ali Kahrıman’la tüm ilişiğin kesildiğini açıkladı.

AA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahrıman'ın ajansın daimi çalışanlarından olmadığı belirtilerek, "Twitter'daki son derece sorumsuz paylaşımını tespit ettiğimiz bu kişinin ajansımızla hiçbir ilişiği kalmamıştır" dendi.

Twitter'ındaki tanıtımında 'Anadolu Ajansı Muhabiri-Öğretmen-Futbol Federasyonu hakemi' bilgileri yer alan Ali Kahırman'ın en az 84 kişinin hayatını kaybettiği Nice'teki terör saldırısı sonrasında, sonuna kahkaha smiley'si koyarak, "Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır..." şeklinde bir paylaşımda bulunması tepkiye yol açmıştı.

Kahrıman'ın paylaşımı ve AA'nın açıklaması şöyle: