Anadolu Ajansı, Adil Öksüz'ün kayınbiraderini ABD bayrağını öperken görüntüledi

Anadolu Ajansı ekipleri, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ı, ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntüledi.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görülüyor.

Habere göre, Yıldırım'ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor. Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, işyerinin dış kısmına asılıyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım'ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.