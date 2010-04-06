Anadolu Ajansı 90 yaşında

T24 - Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı, 90. yılında dünya ajanslarıyla yarışıyor. 1 milyonuncu fotoğrafını abonelerine geçen A.A, en ileriyi teknolojiyi kullanan 4 ajanstan biri.



Milli Mücadele sırasında Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Büyük Önder Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (A.A), 90. yaşını kutluyor.



Gazete ve televizyon kuruluşlarından reklam ajanslarına, haber portallarından GSM operatörlerine, borsa şirketlerinden yerel basına kadar pek çok kuruluşa hizmet veren Anadolu Ajansı yurt içi ve dışında görevli bini aşkın muhabiriyle hergün 4 ayrı bültenden ortalama bin 500 haber, 500 fotoğraf 120 görüntüyü abonelerine ulaştırıyor.



Fotoğraf alanında en ileri teknolojiyi kullanan 4 büyük ajanstan biri olan Anadolu Ajansı, kısa süre önce 1 milyonuncu fotoğrafını abonelerine ulaştırdı.



Anadolu Ajansının içerik, teknik ve estetiğe 90 yılın deneyiminin eklendiği on binlerce kareden oluşan fotoğraf arşivi ise adeta dünyanın görsel tarihini oluşturuyor.



90 yıllık birikimini görüntülü haberlere de taşıyan Anadolu Ajansı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen görüntüleri dijital ortamda abonelerine ulaştırıyor. Anadolu Ajansı canlı yayın araçları ve gelişmiş teknolojisiyle yerel kanallardan uluslarası ajanslara kadar yüzlerce basın kuruluşuna görüntülü haber hizmeti veriyor.



Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen AA, haberleri artık cebe taşıyor. Türkiye'den ve dünyadan son dakika gelişmelerini SMS paketleriyle abonelerinin cep telefonuna ulaştıran AA, şimdi 3G teknolojisiyle haberleri özel videolar eşliğinde sunuyor.



Anadolu Ajansı muhabirleri, haber, fotoğraf ve görüntü dalında birçok saygın kişi ve kurumdan ödül aldı. Dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olan AA, abonelerine daha iyi hizmet verebilmek için aralarında EPA, AP, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajansların yanı sıra yaklaşık 100 ülkenin ulusal haber ajansıyla iş birliği yapıyor.



TSE kalite belgeli ilk ve tek haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Atatürk'ün çizdiği hedef doğrultusunda, ilk günkü heyecanla görevini yerine getiriyor.







