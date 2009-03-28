'Anadol' efsanesi Hamburg sokaklarında

Türkiye'de ilk defa 1966 yılında seri otomobil olarak üretilen "Anadol SL" marka otomobil, Almanya'nın Hamburg kentinde Hamburg plakası ile seyrediyor.



Hamburg'da yaşayan Dr. Süleyman Keser, "HH SK 73H" plakalı Anadol marka otomobili Türkiye'den Hamburg'a getirdiğini ve bu otomobilin Almanya ve Avrupa'da seyreden tek Türk otomobili olduğunu belirtti.



Türkiye'den Almanya'ya getirirken 'tarihi eser' olduğu gerekçesiyle bazı zorluklar yaşamasına rağmen İzmir Limanı'ndan otomobilin yurt dışına çıkarılmasına izin verildiğini ifade eden Keser, "Türkiye'de bu otomobilin değeri 2200 TL idi. Yaptığım tamir masrafları ile bana yaklaşık 10 bin Avro'ya mal oldu. Antika arabaların hastasıyım. Avrupa'da başka Anadol marka otomobilin olmadığını öğrendim. Otomobilimin rengi Türk bayrağından esinlenerek kırmızı-beyaz, içindeki koltuklar ise Galatasaraylı olduğum için sarı-kırmızı" dedi.



Keser, efsane arabayı gören Alman ve Türklerin şaşkınlıkla baktığını ve büyük ilgi gösteriklerini kaydetti.