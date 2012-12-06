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Anadilde savunma 2013'e kaldı

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, anadilde savunma hakkı getirilmesine ilişkin düzenlemenin yılbaşı sonrasına kaldığını söyledi

06 Aralık 2012 18:30

AKP Grup Başkanvekili  Nurettin Canikli, anadilde savunma hakkı getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin, yılbaşı sonrasına kaldığını söyledi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Canikli, anadilde savunma hakkı getiren düzenlemenin ne zaman görüşüleceğine ilişkin bir soru üzerine, "Anadilde savunma yılbaşı sonrasına kaldı. Şimdi sıkıştırmayalım. Meclis biraz rahatlasın dedik" şeklinde yanıt verdi.

Canikli, dokunulmazlıklara ilişkin olarak "Nasıl objektif kriterler bulabiliriz, çalışmaları devam ediyor. Yılbaşından sonra hız kazanır. Bunun anadilde savunma düzenlemesiyle ilgisi yok. O kendi sürecinde yürüyor. Aralarında bir bağ yok" dedi

 

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