T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ana sınıfı için doğru zaman

Soru: Ana sınıfına göndermek istediğim 6 yaşında oğlum var. Merak ettiğim ana sınıflarına alınacak çocuğun kaç ayını doldurması gerekiyor?

17 Nisan 2009 03:00

Soru: Ana sınıfına göndermek istediğim 6 yaşında oğlum var. Merak ettiğim ana sınıflarına alınacak çocuğun kaç ayını doldurması gerekiyor?

Gönderen: Çiğdem İ.

Cevap

Sayın Çiğdem Hanım,

Türkiye'de çocuklar 7 yaşında ilkokula başlayabiliyor. Bazı aileler de bazı nedenlerden bunun öncesinde de çocuklarını okula başlatmayı tercih edebiliyorlar. Oğlunuz 72. ayını doldurduğunda ilkokula başlayabileceği için anasınıfına göndermeyi düşünüyorsanız uygun bir zamandasınız.

Türkiye’de okul öncesi eğitim yasalarla zorunlu olmadığı için çocuğunuzu anaokuluna gönderme kararı sizin verebileceğiniz bir karardır. Araştırmalar okul öncesi eğitim alan çocukların okula başladıklarında akademik ve sosyal açıdan okul öncesi eğitim almayan yaşıtlarına göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Sosyal, duygusal ve akademik yönden okul ortamına girmeye hazır olan bir çocuk kendini daha güvende hissedebilir ve okul ortamında daha rahat uyum sağlar.

Oğlunuzla birlikte mutluluklar dileriz.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24