Ana sınıfı için doğru zaman

Soru: Ana sınıfına göndermek istediğim 6 yaşında oğlum var. Merak ettiğim ana sınıflarına alınacak çocuğun kaç ayını doldurması gerekiyor?



Gönderen: Çiğdem İ.



Cevap



Sayın Çiğdem Hanım,



Türkiye'de çocuklar 7 yaşında ilkokula başlayabiliyor. Bazı aileler de bazı nedenlerden bunun öncesinde de çocuklarını okula başlatmayı tercih edebiliyorlar. Oğlunuz 72. ayını doldurduğunda ilkokula başlayabileceği için anasınıfına göndermeyi düşünüyorsanız uygun bir zamandasınız.



Türkiye’de okul öncesi eğitim yasalarla zorunlu olmadığı için çocuğunuzu anaokuluna gönderme kararı sizin verebileceğiniz bir karardır. Araştırmalar okul öncesi eğitim alan çocukların okula başladıklarında akademik ve sosyal açıdan okul öncesi eğitim almayan yaşıtlarına göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Sosyal, duygusal ve akademik yönden okul ortamına girmeye hazır olan bir çocuk kendini daha güvende hissedebilir ve okul ortamında daha rahat uyum sağlar.



Oğlunuzla birlikte mutluluklar dileriz.

