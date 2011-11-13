-Ana muhalefet Monti'yi destekliyor ROMA (A.A) - 13.11.2011 - İtalya'da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, dün başbakanlıktan istifa eden Silvio Berlusconi'nin yerine hükümeti kurmak için Mario Monti'yi görevlendirdi. İtalya'da hafta başında başlayan siyasi kriz bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun, kısa bir süre önce hayat boyu senatör ilan ettiği 68 yaşındaki Mario Monti'yi hükümeti kurmakla görevlendirmesiyle farklı bir sürece girdi. Cumhurbaşkanı Napolitano'nun siyasi parti temsilcileriyle gün boyu süren istişarelerinde, iktidarını kaybeden Silvio Berlusconi'nin partisi Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) Monti liderliğindeki hükümetin tarafsız kişilerden oluşması koşuluyla oluşmasına destek verirken, iktidarın küçük ortağı iken erken seçim çağrısı yaparak, muhalefete geçen Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) Monti'yi desteklemeyeceğini bildirdi. Anamuhalefet konumundaki Demokrat Parti (PD), cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Monti liderliğindeki teknik hükümete onay verdiklerini açıklarken, muhalefetteki birkaç partinin oluşturduğu üçüncü kutup hareketi de teknik hükümetin 2013'te bitecek yasama döneminin sonuna kadar görev almasını istedi. Bir diğer muhalefet partisi Değerler İtalyası (IdV) da Monti hükümetinin görev almasını onayladıklarını ancak bir an önce sandığa gidilmesi çağrısında bulundu. Napolitano, yerel saatle 18.00 sularında sona eren istişarelerin ardından saat 19.00'da Mario Monti'yi cumhurbaşkanlığına davet ederek, hükümeti kurma görevini verdi. Görevi kabul ettiğini açıklayan Mario Monti, Cumhurbaşkanı Napolitano'ya kendisine güvendiği için teşekkür ederek, "Ülkem için hizmete hazırım" dedi. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için "acil ve dikkatli" bir şekilde davranacağını söyleyen Monti, bakanlar kurulu için basında geçen isimlerin hayal ürünü olduğunu, bu konunun yarın açıklığa kavuşacağını kaydetti. Monti, yeni hükümetin ne kadar süreyle görevde kalacağı ve bakanlıklara kimlerin getirileceğinin de, siyasi partilerle istişarelerden sonra yarın belli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Napolitano da, hükümeti kurma görevi verdiği Monti'nin herkesin saygısını kazanmış biri olduğunu ifade ederek, İtalyanların 2008 seçim sonuçlarında ortaya çıkan tercihlerine ilişkin bir müdahalenin olmadığını belirtti. -Mario Monti kimdir?- 1943 yılında İtalya'nın kuzeyinde yer alan Varese kentinde doğan Mario Monti, Milano'daki Bocconi Üniversitesi, ABD'deki Yale Üniversitesi'nde ekonomi bilimleri üzerine eğitim gördü. Halen Bocconi Üniversitesi rektörlüğünü yürüten Monti, 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç Pazar, Gümrük ve Rekabet Komiserliği görevleri nedeniyle Brüksel'de bulundu. 2004 yılında rekabet komiserliği görevindeyken biriminin, Amerikalı bilişim hizmetleri devi Microsoft'a kestiği 497 milyon Avroluk ceza ile adından söz ettiren Mario Monti, mali politikalarda disipline verdiği önemle tanınıyor. Monti, son olarak 4 gün önce Cumhurbaşkanı Napolitano tarafından hayat boyu senatör ilan edilmişti. Alman Focus dergisinin internet sayfasında yer alan haberinde Monti'nin her yönüyle Berlusconi karşıtı olduğu belirtildi.