‘Ana-kız okuldayız’a tam destek

Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Ana-Kız Okuldayız kampanyasına katılarak okuma yazma öğrenen ve eğitimini sürdürmek isteyenlere, valilik olarak destek vereceklerini bildirdi.



Tanılır, Pazarcık ilçesi Evri beldesi Gazi İlköğretim Okulunda, Ana-Kız Okuldayız kampanyası kapsamında açılan okuma yazma kursu sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ülkeler için iyi eğitilmiş insan gücüne sahip olmanın çok önemli olduğunu söyledi.



Ülkeler arasında bir kalkınma ve zenginleşme yarışı olduğunu, insanlarını iyi eğitebilen ülkelerin bu yarışta büyük avantaj elde ettiğini belirten Tanılır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğitim ve öğretim ülkemizin temel meselelerinden biri. İyi eğitilmiş bir nüfusa sahip olan ülkeler, kalkınma yarışında diğer ülkelerin önünde yer alıyor. Son yıllarda başlatılan eğitim seferberliliği çerçevesinde şimdiye kadar ülkemizde önemli eğitim yatırımları yapıldı. Bütçeden eğitime en fazla pay ayrılması eğitime çok önem verildiğinin göstergesi. Ana-Kız Okuldayız kampanyası üzerinde valilik olarak önemle duruyoruz. Kampanyaya katılarak okuma yazma öğrenen ve eğitimini sürdürmek isteyenlere, valilik olarak destek vereceğiz."



Tanılır, Kahramanmaraş'ın Ana-Kız Okuldayız kampanyasının en başarılı yürütüldüğü illerden biri olduğunu, kampanyayla bu yıl 11 bin 200 kişiye okuma yazma öğretilmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Pazarcık Kaymakamı Günay Öztürk de konuşmasında, kursa ilişkin bilgiler verdi, kursun açılmasına desteği nedeniyle Vali Tanılır'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 22 kursiyere sertifikalarının verildiği törene, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ile kursiyerlerin yakınları katıldı.

