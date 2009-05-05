T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘Ana-kız okuldayız’a tam destek

Kahramanmaraş Valisi Ana-Kız Okuldayız kampanyasına katılarak eğitimini sürdürmek isteyenlere tam destek vereceklerini bildirdi.

05 Mayıs 2009 03:00

Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Ana-Kız Okuldayız kampanyasına katılarak okuma yazma öğrenen ve eğitimini sürdürmek isteyenlere, valilik olarak destek vereceklerini bildirdi.

Tanılır, Pazarcık ilçesi Evri beldesi Gazi İlköğretim Okulunda, Ana-Kız Okuldayız kampanyası kapsamında açılan okuma yazma kursu sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ülkeler için iyi eğitilmiş insan gücüne sahip olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkeler arasında bir kalkınma ve zenginleşme yarışı olduğunu, insanlarını iyi eğitebilen ülkelerin bu yarışta büyük avantaj elde ettiğini belirten Tanılır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim ve öğretim ülkemizin temel meselelerinden biri. İyi eğitilmiş bir nüfusa sahip olan ülkeler, kalkınma yarışında diğer ülkelerin önünde yer alıyor. Son yıllarda başlatılan eğitim seferberliliği çerçevesinde şimdiye kadar ülkemizde önemli eğitim yatırımları yapıldı. Bütçeden eğitime en fazla pay ayrılması eğitime çok önem verildiğinin göstergesi. Ana-Kız Okuldayız kampanyası üzerinde valilik olarak önemle duruyoruz. Kampanyaya katılarak okuma yazma öğrenen ve eğitimini sürdürmek isteyenlere, valilik olarak destek vereceğiz."

Tanılır, Kahramanmaraş'ın Ana-Kız Okuldayız kampanyasının en başarılı yürütüldüğü illerden biri olduğunu, kampanyayla bu yıl 11 bin 200 kişiye okuma yazma öğretilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Pazarcık Kaymakamı Günay Öztürk de konuşmasında, kursa ilişkin bilgiler verdi, kursun açılmasına desteği nedeniyle Vali Tanılır'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 22 kursiyere sertifikalarının verildiği törene, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ile kursiyerlerin yakınları katıldı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24