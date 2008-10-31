'Ana Kız Okuldayız' kampanyası Rize'de

Rize Valisi Kasım Esen, "Ana Kız Okuldayız" kampanyasında hedefin Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyen 4 milyon 848 bin 707 kişinin 3 milyonunu, 4 yılda okur yazar duruma getirmek olduğunu söyledi.



Esen, "Ana Kız Okuldayız" kampanyası yürütme kurulu üyeleri ve Halk Eğitim Merkezi müdürlerinin katılımıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, kampanyanın amacının özellikle kalkınmada öncelikli ve göç alan illerde yaşayan, sosyoekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, eğitim imkanlarından yararlanamamış, zorunlu eğitim çağını geçirmiş genç kız ve kadınlar başta olmak üzere yetişkin nüfusun okuma yazma öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti.



Kampanyadaki hedefin Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyen 4 milyon 848 bin 707 kişinin 3 milyonunu, 4 yılda okur yazar duruma getirmek ve üst öğrenime yönlendirmek olduğunu ifade eden Esen, "İl genelinde şu ana kadar 6 bin 534 kişinin okuma yazma bilmediği tespit edildi. Açılan 47 kursta 445 kursiyer birinci kademe, 58 kursiyer ikinci kademe kursuna devam ediyor" dedi.



Esen: "Özellikle yaşlıları belirli bir merkezde toplamak yerine öğretmenleri onların bulundukları bölgeye göndererek kursları açmayı planlıyoruz. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise araç kiralanıp, okuma yazma bilmeyenleri bir

merkeze toplayarak kurslara devam edilecek."



İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ise 3 yılda Rize’de okuma yazma bilmeyenlerin tamamının kurslara alınarak okuma yazma öğretilmesinin planlandığını söyledi.



İldeki tüm okul ve kursların, ders saatlerinden sonra okuma yazma kursları için tahsis edildiğini bildiren Çelik, şöyle konuştu:



"Kampanyayla en ücra köşeye kadar okur yazar olmayan vatandaşımız kalmayacak. Ayrıca birinci kademe kurslarını bitirenler ikinci kademe kursuna gidip, ilkokul diploması alabilecekler. Böylece hem açık öğretime kaydolabilecek hem de 2012’ye kadar sürücü belgesi alabilecekler."





