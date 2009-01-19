'Ana Kız Okuldayız' ilk mezunlarını verdi

Ana Kız Okuldayız kampanyası kapsamında Van'da okuma yazma öğrenen 200 kursiyere sertifikaları verildi.



Milli Eğitim Bakanlığının organizasyonunda 6 Haziran 2008'de Türkiye genelinde başlatılan Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma kampanyası, Van'da ilk mezunlarını verdi.



Kampanya kapsamında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde açılan kurslarda okuma yazma öğrenerek, ilköğretim 1. kademe sertifikası almaya hak kazanan 200 anne ve kızı için Koç İlköğretim Okulunda tören düzenlendi.



Törende konuşan Van Valisi Özdemir Çakacak, kampanyanın 8 Eylül 2008 tarihinde ülke genelinde uygulamaya konulduğunu anımsatarak, kampanya kapsamında Türkiye genelindeki 3 milyon 879 bin okuma yazma bilmeyen anne kızın yüzde 75'ine 4 yıllık zaman içerisinde okuma yazma öğretilmesinin amaçlandığını söyledi.



Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde ve göç alan bölgelerde çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınların okuma yazma öğrenmesinin planlandığını vurgulayan Vali Çakacak, Van ve ilçelerinde yapılan alan araştırmasında 17 bin dolayında kişiye ulaşıldığını ve bunların kurslara katılımının sağlandığını ifade etti.



Kurslara katılımın en fazla Van'dan sağlandığını anlatan Çakacak, "Kararlılıkla ve aynı heyecanla okumaz yazmaz insanımız kalmayıncaya kadar bu kampanyaya devam edeceğiz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.



Daha sonra Vali Çakacak ile eşi Kevser Çakacak, okuma yazma öğrenen 200 kursiyere sertifikalarını verdi.

