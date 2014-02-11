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Ana akım medya, Kılıçdaroğlu'nun 'tape'leri dinletmesini yayınlamadı!

Mahkeme kararıyla dinlenen Sabah ATV satışıyla ilgili telefon görüşmelerinin tapeleri, ana akım medya tarafından yayınlanmadı

11 Şubat 2014 16:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yolsuzluk soruşturmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sabah ve ATV’nin satışı için oluşturulan havuza para aktardığı öne sürülen işadamlarına ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerini dinlettiği CHP grup toplantısında haber kanalları tapelerin dinletilmesine kadar canlı yayına geçmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sabah ve ATV’nin satışı için oluşturulan havuza para aktardığı öne sürülen işadamlarına ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerini dinletti.

Mahkeme kararıyla dinlenen telefon görüşmelerinin tapeleri, ana akım medya tarafından yayınlanmadı. Haber kanalları, Kılıçdaroğlu tapeleri dinlettikten sonra, canlı yayına geçti.

Bilindiği gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında ses kayıtlarını dinleteceğini bir hafta önceki grup toplantısında açıklamıştı.

 

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