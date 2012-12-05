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Yaşam

Amy'nin evi 3.2 milyon dolara satıldı

27 yaşında hayata veda eden Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un evi 3.2 milyon dolara satıldı

05 Aralık 2012 16:01

İngiltere'de geçen yıl hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un evi, açık artırmada 3.2 milyon dolara satıldı. Yarı müstakil ev, Mayıs ayında 4.3 milyon dolar açılış fiyatı ile satışa çıkarılmıştı.

27 yaşında hayata veda eden Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un evi 3.2 milyon dolara satıldı. Açık artırmayı düzenleyen McHugh and Co. emlak şirketi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeybatısındaki Camden semtinde bulunan üç yatak odalı ev için beş kişinin teklif verdiğini açıkladı.

Yarı müstakil ev, Mayıs ayında 4.3 milyon dolar açılış fiyatı ile satışa çıkarılmış, ancak kimse teklif vermemişti.
        
Hala boş olan evin eski sahibinin adı, açık artırma kataloğunda belirtilmedi. Evi 40'lı yaşlardaki bir çiftin aldığı öğrenildi.
       
Winehouse, 23 Temmuz 2011'de evinde ölü bulunmuştu. Genç sanatçının alkol zehirlenmesinden öldüğü açıklanmıştı.
       
Ölümünün ardından ünlü sanatçının hayranları, evi mabede çevirmişti.
        
Boş bir ev için harcama yapmanın uygun olmayacağını düşünen Winehouse'un ailesi, 'büyük üzüntü' ile evi satma kararı almıştı.

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