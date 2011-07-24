-AMY WINEHOUSE'UN ÖLÜMÜ MANŞETLERDE LONDRA (A.A) - 24.07.2011 - İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un ölüm haberi, bugünkü İngiliz gazetelerinin birçoğunun manşetinde yer alıyor. Independent gazetesi, Amy'nin ölümünü "Müziğin sorunlu dahisinin üzücü ancak kaçınılmaz sonu" manşetiyle duyururken, Observer gazetesi Winehouse'un 27 yaşında, içki ve uyuşturucuyla savaşını kaybettikten sonra dün evinde ölü bulunduğunu aktardı. Sunday Times gazetesi de birinci sayfasından duyurduğu Winehouse'un ölümüyle ilgili haberde, "İngiltere'nin en yetenekli sanatçılarından birinin dün Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulunduğunu ve ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olduğunun tahmin edildiğini" yazdı. Gazete ayrıca, Winehouse'un 5 Grammy ödülü kazanan ilk İngiliz şarkıcısı olduğuna dikkati çekti. Bu arada İngiliz polisi, Winehouse'un ölüm nedeninin, otopsinin ardından açıklanacağını belirtirken, birçok basın kuruluşu Winehouse'un aşırı dozda uyuşturucu kullanımının ardından hayatını kaybetmiş olabileceği tahmininde bulunuyor. New York'ta bulunan Winehouse'un babası Mitch, ölüm haberinin ardından Londra'ya gelirken, şarkıcının çok sayıda hayranı, Winehouse'un Londra'nın kuzeyindeki Camden semtinde bulunan evinin önüne çiçekler bıraktı, mumlar yaktı. "Back to Black" albümüyle 5 Grammy ödülü almanın yanı sıra uluslararası başarı da yakalayan Amy Winehouse, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. İngiliz soul ve caz şarkıcısı en son 20 Haziran'da İstanbul'u da kapsayan Avrupa turnesini, Sırbistan'daki performansının ardından iptal etmişti.