'Amy Winehouse’un katili detoks'

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Yaklaşık 2 ay önce yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Amy Winehouse’ın babası Mitch Winehouse, kızının ölümüyle ilgili CNN’e açıklamalarda bulundu.Mitch Winehouse "Amy'nin yaptığı her şey aşırıydı. Aşırı alkol kullandı ve aşırı detoks yaptı" dedi.Baba Winehouse, kızının 2008 yılında uyuşturucu kullanmayı bıraktığını söylese de alkol alışkanlığından tam vazgeçemediğini kaydetti.Mitch Winehouse kızıyla ilgili "Doğru yolda ilerliyordu. İçki içtiği zamanlar azalmıştı" diye konuştu.27 yaşındaki Amy Winehouse, 23 Temmuz'da Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu. Şarkıcının ölümünden bu yana iki aya yakın zaman geçse de ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.Winehouse'un ailesi geçen ay, toksikoloji raporuna göre, kızlarının vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığını, alkol bulunduğunu, ancak alkolün ölümüne neden olup olmadığının henüz belirlenmediğini bildirmişti.İngiliz şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma gelecek ay başlayacak.