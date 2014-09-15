Amy Winehouse'un heykelini diktiler



Amy Winehouse'un bronz heykeli, 2011'de ölümüne kadar yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki Camden mahallesinde törenle açıldı.

Sanatçının 31'inci doğum gününe denk getirilen açılışta şarkıcının hayranlarının yanı sıra ailesi ve yakınları da hazır bulundu. Hayranları heykele çiçekler bıraktı.

Şarkıcının babası Mitch Winehouse, "heykelin kızının çok güzel bir anını yansıttığını" söyledi. Mitch Winehouse, "Umarız hayranları bu eseri sever çünkü çok duygusal bir yapıt. Sanki ölümsüz gibi duruyor" dedi.

Heykelde Amy, yaşadığı sürece vazgeçmediği süper mini etek ve yüksek topuklu pabuçlar ve kendine has saç modeliyle yansıtılıyor.

Adli Tıp raporunda, Winehouse'un yüksek miktarda alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.