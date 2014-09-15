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Yaşam
Deutsche Welle

Amy Winehouse'un heykelini diktiler

Üç yıl önce hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un Londra'da heykeli dikildi.

15 Eylül 2014 13:38


Amy Winehouse'un bronz heykeli, 2011'de ölümüne kadar yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki Camden mahallesinde törenle açıldı.

Sanatçının 31'inci doğum gününe denk getirilen açılışta şarkıcının hayranlarının yanı sıra ailesi ve yakınları da hazır bulundu. Hayranları heykele çiçekler bıraktı.

Şarkıcının babası Mitch Winehouse, "heykelin kızının çok güzel bir anını yansıttığını" söyledi. Mitch Winehouse, "Umarız hayranları bu eseri sever çünkü çok duygusal bir yapıt. Sanki ölümsüz gibi duruyor" dedi.

Heykelde Amy, yaşadığı sürece vazgeçmediği süper mini etek ve yüksek topuklu pabuçlar ve kendine has saç modeliyle yansıtılıyor.

Adli Tıp raporunda, Winehouse'un yüksek miktarda alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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