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Kültür-Sanat

Amy Winehouse'un gizli cenaze töreni bugün

27 yaşında yaşamını yitiren İngiliz Şarkıcı Amy Wınehouse'un cenaze töreninin bugün yapılacağı

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - 27 yaşında yaşamını yitiren İngiliz Şarkıcı Amy Wınehouse'un cenaze töreninin bugün yapılacağı açıklanırken, törenin nerede yapılacağı ve saati gizli tutuldu.



Winehouse ailesinin sözcüsü, törene sadece aile üyelerinin ve ünlü şarkıcının yakın arkadaşlarının katılacağını açıkladı. Sözcü törenin nerede ve saat kaçta yapılacağına ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılmayacağını belirtti.

Yahudi bir ailenin kızı olan Amy Winehouse'un cenaze töreninin dini geleneklere göre ölümünden kısa süre sonra yapılması gerekiyordu.

Geçen hafta sonu Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunan 27 yaşındaki Amy Winehouse'a dün otopsi yapılmıştı. Otopsi sonucunun toksikoloji testleri nedeniyle birkaç hafta içinde belli olması beklenirken, ünlü şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.


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