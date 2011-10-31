Amy Winehouse'un 'gizli albümü' çıkacak



T24 - İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Winehouse'un önceki albümlerine koymadığı ve bestelediği 12 şarkıdan oluşan albümünün ismi "Amy Winehouse Lioness: Hidden Treasures" olacak.





Albümde şarkıcının fırtınalı bir ilişki yaşadığı ve boşandığı eşi Blake Fielder-Civil'in kendisini aldattığını anlatan bir şarkı da bulunuyor. Prodüktörler Salaam Remi ile Mark Ronson, Winehouse'un daha önce stüdyoda kaydedilen şarkılarını toplayarak albümü hazırlarken, albümde yer alan şarkılar arasında Amy'nin Amerikalı şarkıcı Tony Bennett ile yaptığı düet de yer alıyor.





Madde bağımlılığıyla mücadele eden ve birkaç kez tedavi gören Amy Winehouse, 23 Temmuz'da 27 yaşındayken, Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu.



Şarkıcının ölümüyle ilgili İngiltere'de başlatılan soruşturmada, Winehouse'un ölmeden önce yüksek miktarda alkol tükettiği ortaya çıkmıştı.









