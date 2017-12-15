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Dünya

Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda bıçaklı saldırgan vuruldu

Havalimanının ana girişinin tahliye edildiği belirtildi

15 Aralık 2017 22:11

Hollanda polisi, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda bir kişinin “bıçağını kullanma tehdidinde” bulunmasının ardından vurulduğunu duyurdu.

Associated Press, Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Marechaussee polisinin “durumun güvenli olduğunu” duyurduğunu aktardı. Gözaltına alınan şüphelinin de olay yerinde uzaklaştırıldığı belirtildi. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da, olay esnasında havalimanının ana giriş kapısı ve çevresinin boşaltıldığı kaydedildi.

Hollanda polisi, yerel saatle 17:30'da durumun normale döndüğünü, havaalanında güvenliğin sağlandığını ve tren seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Polis Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı."

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