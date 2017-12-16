Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şüpheli bir kişi vuruldu

Hollanda polisinin verdiği bilgilere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bıçakla tehditlerde bulunan bir şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis, durumun kontrol altına alındığını ve halihazırda olayın bir terör saldırısı olabileceğine dair elde hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

Havalimanı sözcüsü AFP'ye açıklamasında, saldırganın tehdit savurmaya başlaması sonrası havalimanının restoran ve mağazaların bulunduğu giriş bölümünün boşaltıldığını söyledi. Ancak kısa bir süre sonra girişlere yeniden izin verildi. Durumdan ötürü uçuşlarda aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

Amsterdam'ın güneyinde bulunan Schiphol Havalimanı Avrupa'daki uçuş trafiğinin önemli merkezlerinden biri.

dpa/BÖ/AÜ

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