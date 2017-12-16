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Deutsche Welle

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şüpheli bir kişi vuruldu

Hollanda polisi, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şüpheli bir kişiyi vurdu. Şüpheli şahsın bıçakla tehditlerde bulunduğu bilgisi verildi.

16 Aralık 2017 00:59

Hollanda polisinin verdiği bilgilere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bıçakla tehditlerde bulunan bir şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis, durumun kontrol altına alındığını ve halihazırda olayın bir terör saldırısı olabileceğine dair elde hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

Havalimanı sözcüsü AFP'ye açıklamasında, saldırganın tehdit savurmaya başlaması sonrası havalimanının restoran ve mağazaların bulunduğu giriş bölümünün boşaltıldığını söyledi. Ancak kısa bir süre sonra girişlere yeniden izin verildi. Durumdan ötürü uçuşlarda aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

Amsterdam'ın güneyinde bulunan Schiphol Havalimanı Avrupa'daki uçuş trafiğinin önemli merkezlerinden biri.

dpa/BÖ/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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