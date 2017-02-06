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Dünya

“Amsterdam Hollanda'dan ayrılabilir”

Belediye başkanı yardımcısı: Wilders başbakan olursa, Amsterdam cumhuriyetini ilan eder

06 Şubat 2017 22:12

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, “(Aşırı sağcı lider Geert) Wilders başbakan olursa, Amsterdam cumhuriyetini ilan eder” dedi.

Partisi sosyal liberal D66'nın yeni yıl resepsiyonunda konuşan Ollongren, İslam ve yabancı düşmanı aşırı sağcı Geert Wilders'in siyasi oluşumu PVV'nin (Özgürlük Partisi) anketlerde uzun süredir en büyük parti olduğuna dikkati çekerek "Wilders, Hollanda'yı Hollanda, Amsterdam'ı Amsterdam yapan her şeyin karşısında. Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor. Bana göre, Wilders'in başbakan ya da bakan  olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı da o kadar yakın" ifadesini kullandı.

HaberTürk'ten Ünal Öztrük'ün aktardığına göre, D66'nın eğitim, gençlik ve kültürel çeşitlilikten sorumlu encümen üyesi Simone Kukenheim da Ninsee adlı kölelik enstitüsünün yeni yıl resepsiyonunda benzer bir konuşma yaptı.

Kukenheim, başkentin ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı aktif bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Başkaldırı, isyan bizim hamurumuzda var" dedi.

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