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Dünya

Amsterdam Belediyesi yıllarca eşcinselleri fişledi, onlara iş vermedi

"Arşiv belgeleri utanç verici"

09 Aralık 2017 23:29

Yusuf Özkan *

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediyenin uzun süre eşcinselleri fişlediği ve onlara iş vermediği ortaya çıktı. Hollanda'daki diğer belediyelerde de eşcinsellere yönelik benzer bir tutumun söz konusu olduğu belirtiliyor. Bu konuda ülke çapında bir araştırma yapılabilir.

Eşcinsellere yönelik fişleme skandalı, araştırmacı Eric Heijselaar tarafından tesadüfen ortaya çıkarıldı.

Amsterdam Belediyesi'nin arşivinde araştırma yapan Heijselaar, 1950'li yıllarda iş başvurusu yapan eşcinseller ve onların yakınlarına ilişkin listelere rastladı.

Belgelere göre, belediye çalışanlarından oluşan 5 kişilik komisyon, iş başvurusu yapanların "ahlaki davranışını" inceledi.

Memurlar, iş başvurusu yapan kişilerin eşcinsel olup olmadığı konusunda söz konusu kişilerin mahalleleriyle, aile ve arkadaş çevresinde araştırmalar yaptı.

Eşcinsel olduğu belirtilen kişilerin iş başvuruları reddedildi. Amsterdam Belediyesi, sadece eşcinsel adayları değil, onların yakınlarını da işe almadı.

Oğlu eşcinsel olan bir anne için, "belediyede çalışmasının uygun olmadığı" notu düşüldü.

 

"Arşiv belgeleri utanç verici"

 

Araştırmacı Eric Heijselaar'a göre, belediye arşivindeki belgeler utanç verici. Hepsinde kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden bilgiler yer alıyor.

Heijselaar, eşcinselerin fişlendiği belgelere geçen yıl rastladı. Ancak, iş başvurusu yapan ve fişlenen birçok kişi hala hayatta olduğu için belgeler bugüne kadar açıklanmadı.

Listede ismi yer alan insanlarla bire bir temas kurulmadı. Ancak belediye, isteyenlerin arşiv belgelerini görebileceğini açıkladı.

Amsterdam Şehir Arşivi'ndeki yetkililer, bu uygulamanın sadece kent ile sınırlı olmadığını, diğer belediyelerin de eşcinselleri fişlediğini düşünüyor.

Hollanda hükümeti, konunun araştırılmasını istiyor. İçişleri ve kültür bakanları, "cinsel yönelim temelinde sistematik ayrımcılık" konusunda ülke çapında bir araştırma yapılmasını önerdiler.

BBC / Lahey

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