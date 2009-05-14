Ampute milli futbolcunun lisansını alamadığı iddiası

Ampute Milli Futbolcu Rahmi Özcan, Karagücü Ampute Futbol Takımı'ndan ayrılmak istediği için lisansının verilmediğini söyledi.



Milli sporcu Rahmi Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır ampute futbolu oynadığını ve Karagücü Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu kaydetti. Özcan, Karagücü'nden ayrılarak Altay takımına geçmek istediğini ve bu nedenle de lisansının verilmediğini öne sürdü. Engelliler Haftası nedeniyle Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Şampiyonası'na da katılamadığını ve bunun üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



"Karagücü Kulübü yetkililerinin inatları yüzünden spor hayatım bitti. Engelli birisi olarak hem rehabilite olmak hem de spor yapmak istiyorum. Lisansımı Karagücü'nden alıp Altay'a transfer olmam söz konusu. Ailem Manisa'da olduğu için bu teklif bana cazip geliyor. Fakat lisansımı alamadığım için bunu gerçekleştiremiyorum. Karagücü'nden lisansımı bir yıldır alamıyorum. Bu nedenle de turnuvalara katılamıyorum. Bana futbolu bırakmamı söylüyorlar. Ayrıca lisansım her yıl vize yapılırken benim anatomik muayenem yapılarak adıma rapor düzenlenmektedir. Bu rapor gençlik ve spor il müdürlüğüne verilmektedir. Ben anatomik olarak muayene edilmeden adıma nasıl rapor düzenlendiğini anlayamadım. Her yıl benim adıma ben muayene edilmeden düzenlenen raporla ömrümün sonuna kadar sporcu olarak Karagücü'nde mi kalacağım."



Karagücü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Uğur Özcan da, hiç bir sporcunun spor hayatını bitirmek istemelerinin mümkün olmadığını savundu. Karagücü'nün böyle bir davranış sergileyemeyeceğini ileri süren Uğur Özcan, şunları söyledi:



"Biz vermeyeceğiz, oynatmayacağız demiyoruz. Kendisini çağırdık ve oynatmak istediğimizi söyledik. Kendisi oynamak istemedi. Bırakmak istiyor. Karagücü veya ben neden sporcunun futbol hayatını bitirelim. Biz yapsak bunu Genelkurmay yapmaz. Kendisi 6 aydır aramızda değil. Bende gazi engelli biriyim. Engelli sporcuya neden böyle bir şey yapalım. Söylenenler yanlış ve böyle bir şey yok."



Takım kaptanı Ahmet Ali Özduman ise Rahmi Özcan'ın kendilerini geçen yıl Hasan Doğan Turnuvası'nda yalnız bıraktığını iddia etti. Rahmi'nin takımı mağdur ettiğini savunan Özduman, "Hasan Doğan Turnuvası'nda mazeret göstererek takımı yalnız bıraktı. Fakat maçlar başladığında saha kenarına kadar geldi. Oysa kendisinin doğduğu, eğitimini aldığı yer Karagücü'dür. Yetkililer, saygısız davrandığı için lisansını vermiyor" diye konuştu.

