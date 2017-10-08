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Spor

Ampute Futbol Milli Takımı final için sahaya çıkıyor!

Karşılaşma, TRT Spor'dan yayınlanacak

08 Ekim 2017 18:13

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmek için Polonya ile karşılaşıyor.

Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki yarı final mücadelesi, bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

Günün diğer yarı final mücadelesinde saat 17.30'da İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda final, 9 Ekim Pazartesi günü oynanacak. A Milliler, finale çıkması halinde maçı Vodafone Park stadında oynayacak.

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