T24 LogoT24 Logo
Politika

Ampul yerine güneş

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması halinde AKP'nin yerine kurulacak yeni partinin ambleminin güneş olacağı ileri sürülüyor

24 Haziran 2008 03:00

Ankara, AK Parti'nin yeni amplemini tartışıyor. İddialara göre AK Parti kapatılırsa yeni amblem güneş olacak!
AK Parti, 3 Temmuz'da vereceği sözlü savunma öncesi yeni amblemini tartışıyor! Haberi dünyaya duyuran Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan'ın 3 Temmuz öncesi; yeni parti hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini yazdı.

AK Parti'nin yeni ampleri güneş! Kapatma davasındaki en kritik virajda Ankara'da işte bu iddiayı konuşuyor. Fransa'nın önde gelen ajanslarından AFP abonelerine geçtiği haberde, AKP’nin kapatılma durumunda bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu, simgesinin de güneş olduğunu duyurdu.

Haberini AKP’ye yakın kaynaklara dayandıran ajans AKP’lilere bu simgenin başarı şansını da sordu. Aynı kaynaklar, “Güneş simgesinin ampulden daha başarılı olacağına emin olduklarını” söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24