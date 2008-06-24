Ampul yerine güneş

Ankara, AK Parti'nin yeni amplemini tartışıyor. İddialara göre AK Parti kapatılırsa yeni amblem güneş olacak!

AK Parti, 3 Temmuz'da vereceği sözlü savunma öncesi yeni amblemini tartışıyor! Haberi dünyaya duyuran Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan'ın 3 Temmuz öncesi; yeni parti hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini yazdı.



AK Parti'nin yeni ampleri güneş! Kapatma davasındaki en kritik virajda Ankara'da işte bu iddiayı konuşuyor. Fransa'nın önde gelen ajanslarından AFP abonelerine geçtiği haberde, AKP’nin kapatılma durumunda bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu, simgesinin de güneş olduğunu duyurdu.



Haberini AKP’ye yakın kaynaklara dayandıran ajans AKP’lilere bu simgenin başarı şansını da sordu. Aynı kaynaklar, “Güneş simgesinin ampulden daha başarılı olacağına emin olduklarını” söyledi.



