-AMNİYOSENTEZ TARİHE Mİ KARIŞIYOR? ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Hamilelik döneminde bebeğin genetik hastalıklarını araştırmak için yapılan, ancak düşük riskini arttırdığı için endişe kaynağı da olan amniyosentez yönteminin yerini, çok yakında basit bir kan testinin alabileceği bildirildi. Hong Kong Üniversitesinden bir grup bilim adamı, fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan bir miktar alma işlemi, yani amniyosentez yöntemine alternatif olabilecek bir kan testi geliştirdi. Henüz deney aşamasında olduğu belirtilen testi geliştiren bilim adamları, amniyosentez sonrası karşılaşılması muhtemel olan tüm riskleri ortadan kaldıran bu yeni tekniğin bebeğin sağlığı ve anne adayının psikolojisi için son derece güvenli olduğunu söyledi. Gelişmiş biyoenformatik yöntemlerini kullanarak hamile bir kadından alınan kan örneğiyle fetusun genetik hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmenin mümkün olduğunu gösteren ekip, bunu doğrulamak için geliştirdikleri tekniği 'beta telasimi' hastası bir bebekleri olması muhtemel bir çiftte denedi. Bilim adamlarına göre, bebeğin hasta değil, taşıyıcı olduğunu ortaya koyan testin tek kusuru ise, halen yaklaşık 200 bin dolar olan fiyatı. Ancak 1 yıla kadar testin fiyatının yaklaşık 2 bin dolara inmesi bekleniyor.