Amirallere suikast soruşturmasında ilk albay

Geçen ağustos ayında emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ve yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit’e suikast planladıkları iddiasıyla dün sorgulanan bir albay ile bir teğmen tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne kondu. Soruşturma kapsamında tutuklu asker sayısı 10’a yükselirken suikast soruşturmasında ilk kez bir albay tutuklanmış oldu.



Beşiktaş’taki Merkez Komutanlığı’ndan dün sabah İstanbul Adliyesi’ne getirilen bir albay ile teğmenin ifadesi soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan tarafından alındı. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen iki subay, savcıya verdikleri ifadenin ardından tutuklama istemiyle İstanbul nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevkedildi. Bir albay ve bir teğmen “örgüt üyeliği”nden tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında bir üstteğmenin de bulunduğu sekiz subay tutuklanmıştı.



İstanbul ve İzmit Gölcük merkezli soruşturma 15 temmuzda başlatılmıştı. Savcılığa gelen ihbardaki iddialara göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli bir grup rütbeli personel organize biçimde uyuşturucu ticareti yapıyordu. İhbarın ardından teğmenlerin Bahçelievler ve Gölcük’teki evlerinde arama yapıldı. Aramalarda TNT kalıpları ve iki amirale yönelik suikast planları bulunmuştu. İddialar göre gelen geçen bir notta, “Albay T.D’den gelecek inceleme raporlarına göre ‘Metin’ ve ‘Uğur’ adlı komutanlara yapılacak operasyonun detayları Levent Bektaş ve Albay O.Y. üzerinden iletilecektir” yazıyordu. Teğmenler Sinan Efe Noyan , Alperen Erdoğan, Faruk Akın, Yakup Aksoy, Burak Düzalan, Tarık Ayabakan ve Ülkü Öztürk de daha önce tutuklanmıştı.

