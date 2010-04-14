Amiral'e eşinden ağır suçlama

T24 - Emekli Tümamiral İlker Güven'in boşanma davası açtığı eşi 'Kocam, bir bavul dolusu gizli askeri belgeyi para karşılığı sattı' dedi.



Vatan gazetesinde Seyhan Sevinç imzası ile yeralan habere göre, Emekli Tümamiral İlker Güven’in boşanma davası açtığı eşi Sunahanım Güven şok iddialarda bulundu:



Kocam 2004 yılında emekli olduğunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir bavul dolusu gizli belge aldı. Bu belgeleri 2008’de para karşılığı sattı. Ergenekon’da ortaya çıkan belgelerin bazıları sanırım bunlardı.



Emekli Tümamiral İlker Güven, 2002 yılında dünya evine girdiği Sunahanım Güven’e olaylı bir boşanma davası açtı. Eşlerin karşılıklı suçlaması o hale geldi ki inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2004’te emekli olan Güven, eşini eski Turizm Bakanı Orhan Birgit’le aşk yaşamakla suçladı ve hatta Esenboğa Havalimanı’nda bastırdı. Sunahanım Güven ise eşinin Ergenekon belgelerini sattığını iddia etti. Olaylar bu korkunç noktaya ise bir hırsızlık yüzünden geldi.





Pırlantamı görümcem çaldı



Varlıklı bir ailenin kızı olduğunu söyleyen Sunahanım Güven, şu iddialarda bulundu:



“2007 yılında, Bağdat Caddesi, Noter Sokak’taki evimize hırsız girdi. Bana ait yaklaşık değeri 500 bin dolar olan pırlanta takılarım çalındı. Hemen polise haber verdim. Polis tüm detayları tek tek inceledi, ancak hırsızlığın nasıl ve kim tarafından gerçekleştiğine dair tek bir ize rastlamadı.



16 Mayıs 2008’de İlker’le birlikte kız kardeşi Meral Güven’in Balmumcu’daki evine bir kahve içmeye gittik. Kapı açıldığında şoke oldum. Çünkü kapıyı açan Meral’in kızı Ajda Sun’un üzerinde, 35 bin dolarlık pırlanta yüzük ve yaka iğnemi gördüm. Bunlar o çalınan parçalar arasındaydı. Ajda beni görür görmez hemen içeriye koştu, gitti. Çalındı denilen pırlantalarımı demek ki bunlar almıştı...



Zaten polis de, ’Bunlar aile arasında birileri tarafından alınmış olabilir’demişti. Eşim’e, ’Bunlar benim pırlantalarım. Hemen versin’dedim, çok sinirlendim...



Eşim, ’Bunların hepsini sana getireceğim. Söz veriyorum’dedi. Fakat aradan zaman geçmesine rağmen pırlantalarım gelmedi.” Beni avukatıyla aldattı “O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı, sürekli kavga etmeye başladık.



İlker 2008’de Ankara 8. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Davayı açtığında, Milas Güllük’te yıllık geliri geliri 17 trilyon olan Gültan Yapı Kooperatifi’nin başkanıydı. Kooperatifin avukatı Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat F. O. Ç’ydi. İlker bana boşanma davası açtıktan hemen sonra bu kadınla aşk yaşamaya başladı.



Hatta bu avukat da kendi eşine boşanma davası açtı, tek celsede de boşandılar bunlar... Sonra İlker ile bu avukat kadın benim evimde birlikte kalmaya başladı.Boşanma davamız sürerken ben İlker’in bu kadınla çekilmiş aşk yaşadıklarını ispat eden fotoğrafları edindim ve bunları dosyaya koydum. Bu fotoğraflar dosyada şimdi... Boşanma davamız sürüyor.”





Çuval dolusu belge sattı



“Eşim 2004’te ordudan ayrılırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili siyah bir bavul içerisinde gizli belge almıştı yanına... Bu belgeleri birilerine verip karşılığında da her ay düzenli olarak onlardan 20 bin dolar alıyordu. 2 Mayıs 2008’de İlker, biri özel bir hastanenin sahibi olan iki kişi ile Bağdat Caddesi-Divan Pub’ta buluştu. Bu buluşmada ben de vardım.



İlker onlara yine belge verdi, onlar da bunun karşılığında 20 bin dolar verdi. İlker, bu ikiliyle daha önce de Kartal’da özel bir hastanede ve Küçükbakkalköy’deki bir inşaat şirketinde defalarca görüştü. Bunun kayıtları vardır. Ergenekon’da ortaya çıkan belgelerin bazıları sanırım bunlardı.”





