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Spor

(A) MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2010 20:58

-(A) MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU  İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile yapacağı gruptaki ilk 2 maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, (A) Millilerin aday kadrosuna şu oyuncular çağrıldı: Kaleciler: Hakan Arıkan (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standart Liege) Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Gökhan Zan, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Erdoğan (Bursaspor), İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı (Beşiktaş)          Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Özer Hurmacı (Fenerbahçe), Mehmet Aurelio (Beşiktaş), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) Hücum Oyuncuları: Tuncay Şanlı (Stoke City), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt)

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