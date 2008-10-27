Amigoya 6 kurşunla infaz

Denizlispor'un eski amigolarından 28 yaşındaki Memiş Kaban'ın, merkeze bağlı Servergazi Beldesi yakınlarında cesedi bulundu. Kaban'ın başından ve vücudunun değişik yerlerine sıkılan 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.





Dün gece yarısı Servergazi Beldesi yakınlarındaki Servergazi Dede Türbesi yanında ceset görenler jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin yanında 6 boş kovanla Memiş Kaban'a ait olan cep telefonunu buldu. Uyuşturucu kullanmaktan ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen Memiş Kaban'ı, öldüren kişi ya da kişilerin aranmasına başlandı.



Memiş Kaban'a, Denizlispor'un eski futbolcularından olan Bursaspor'un takım kaptanı Yusuf Şimşek'in, uzun zamandır maddi destekte bulunduğu öğrenildi.



Yusuf Şimşek'in, Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon İstanbul'a götürdüğü ve aynı evde kaldığı belirtilen Memiş Kaban'ın cenazesi bugün Ulu Cami'de kılınacak ikindi namazından sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.



