'Amigo Birol' karşıladı

Pekin 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Olimpiyat Takımı, yurda döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen olimpiyat kafilesinin karşılanması ise sönük oldu.



Türkiye'yi Pekin 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporcular, Türk Havayolları'nın TK 5625 sefer sayılı uçağıyla saat 04:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Olimpiyat oyunlarını toplam 8 madalyayla tamamlayan olimpiyat takımının gelişi de sessiz oldu. Kafileyi sporcuların yakınlarının haricinde karşılayan sadece "Amigo Birol" oldu.



Pekin Olimpiyatları'nda 5 bin ve 10 bin metrede olimpiyat ikincisi olan Elvan Abeylegesse, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Milli atlet, madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yarış boyunca antrenörüyle birlikte taktik mücadele verdiklerini belirten Abeylegesse, kazanılan madalyaların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Yarış sonrası kendisine Türk Bayrağı verilmemesine de değinen Elvan Abeylegesse, akredite uygulaması nedeniyle böyle bir sorunun yaşandığını fakat olayın artık geride kaldığını sözlerine ekledi.



Türkiye'ye tek altın madalya kazandıran milli güreşçi Ramazan Şahin de olimpiyatlara altın madalya almak için gittiğini ve kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Şahin, başarılarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.



Tekvandoda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Servet Tazegül ise olimpiyatlardan madalyayla dönmenin güzel olduğunu belirterek amacının 2012 Lonra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, basın mensuplarının kendisine Pekin'de tekvandoda madalya kazanan Servet Tazegül ve Azize Tanrıkulu ile çekillmiş fotoğrafını vermesi üzerine mutluluğunu dile getirdi. Servet Tasegül'ü yanına çağıran Şahin, birlikte basın mensuplarına poz verdi. Şahin, çok çalışarak daha başarılı olacaklarını dile getirdi.



