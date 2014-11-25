'Amerika'yı Müslümanların keşfettiğine yönelik bir kitap yayınlanacak'

24 Kasım Öğretmenler Günü resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika kıtasını Müslümanların keşfettiğine dair yeni bir kitabın hazırlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğretmenler ve kendi öğretmenlerinin katıldığı bir resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resepsiyonda Erdoğan, öğretmenlerin rol model olduğunu belirterek, öğretmenlerin önemine değindi. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Erdoğan, "3 kişinin elini öpeceksiniz; babanın, annenin, öğretmenin. Sizden özel bir ricam var, öğrencilerimize özgüven aşılamanız" dedi.

'Amerika'yı Müslümanların keşfettiğine dair nice kitaplar var'

DHA'nın haberine göre, Erdoğan, Amerika kıtasını Müslümanların keşfettiğine ilişkin sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Bugün beni ziyaret eden bir hocamız, bir ay içinde bir akademisyenin bir kitap yayınlayacağını söyledi. Hocamız, 'sizin yaptığınız açıklama dünyada tartışılıyor' dedi. Malum yaptığım Kristof Kolomb meselesi. Bunun Müslümanlar tarafından oraya ulaşıldığı meselesini, birçok tabii kitaplar yazdı. Biz Prof. Fuat Sezgin hocamızın kaynağından alarak söylemiştik. Aslında bu alanda daha nice kitaplar yazılmış, var.



Bu akademisyen arkadaşımız da daha derli toplu bir eseri ortaya koyacak. Bunların içerisinde Çinli olup Müslüman olan akademisyenler de var. Daha farklı olanlar da var. Fakat biz nedense kendimize böyle şeyleri yakıştıramıyoruz... Bir İbni Sina'yı, Farabi'yi, Mevlana'yı konuşmak bize zor geliyor. Bizim de fizikte, matematikte olduğumuzun gerçekleri değil mi? Bunları öğrencilerimize anlatacağız ki onlar da geleceğe 'biz de yaparız' anlayışıyla yüreyecek. Bunların mimari siz değerli hocalarımız olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı resepsiyonda, tamamı öğretmenlerden oluşan 21 kişilik Mardin Diller ve Dinler Korosu, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirdi.