Amerika'yı güldüren kadın

Televizyon Oscar’ları olarak da bilinen Emmy ödülleri bu sene 60’ıncı kez verildi ve “30 Rock” dizisi ödül töreninde en çok konuşulan yapım olmayı başardı.En İyi Komedi Dizisi, En İyi Erkek Komedi Oyuncusu, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ve En İyi Komedi Yazarı dallarında Emmy ödüllerine layık görülen “30 Rock”ın yazarı, yapımcısı ve başrol oyuncusu Tina Fey.Geçen yıl Time dergisinin “Dünyayı en çok etkileyen 100 kişi” listesinde yer alan Fey, 2003’te de People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri seçilmişti. 1999-2004 arasında “Saturday Night Live” programının ilk ve tek kadın başyazarı olarak görev yapan Fey, “30 Rock”a daha fazla zaman ayırabilmek için şovdan ayrıldı.Fey 1970 yılında Pensilvanya’da doğdu. Lisede komediye ilgi duymaya başladı ve okul gazetesinde mizahi yazılar yazarak yazarlığa adım attı. Annesi Yunan, babası ise Alman asıllı olan Fey 1992’de Virginia Üniversitesi Drama Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Şikago’ya yerleşti ve dostları tarafından komik bulunmamasına rağmen inatla komedi tiyatrosunda ders aldı.Fey, 1994’te ünlü komedi tiyatrosu The Second City’nin kadrosunda profesyonel hayatına başladı. 1997’de grubun “Paradigm Lost” adlı gösterisindeki oyunculuğu ile Jeff Ödülü’nü kazandı.Fey 1997’de “Saturday Night Live”da (SNL) işe girdi. Onun için bir dönüm noktası niteliğindeki bu işe girmesine önayak olan isim, o sırada şovun başyazarlığını yapan Adam McKay’den başkası değildi. Fey, şovun 25’inci yıldönümü için hazırlanan programın yazarı olarak 2001 yılında Amerika’daki Yazarlar Derneği ödülüne layık görüldü ve “SNL” ile 2002’de En İyi Komedi Yazarı dalında Emmy Ödülü’nün sahibi oldu.Fey bu program dışında da çalışmalarına devam etti. 2004’te Lindsay Lohan’ın oynadığı “Mean Girls” adlı filmin hem senaryosunu yazdı hem de yardımcı rollerden birinde oynadı. Fey filmdeki karakterleri ve anlatılan hikayeyi kendi okul yaşamından uyarlamıştı.Tam adı Elizabeth Stamatina Fey olan yıldız, 2001 yılında “SNL”nin bestecisi Jeff Richmond ile evlendi. Çiftin 2005 yılında bir kızları oldu.“30 Rock” dizisi adını ünlü medya kuruluşu NBC Universal’ın New York City’deki adresinden, yani 30 Rockefeller Plaza’dan alıyor. Dizi, “The Girlie Show” isimli komedi programının kamera arkasında yaşananları konu ediyor ve programın başyazarı Liz Lemon karakterini Tina Fey canlandırıyor. Liz Lemon’u çıldırtan patron rolünü ise Alec Baldwin oynuyor.Tina Fey, Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcılığı için aday gösterilen Alaska Valisi Sarah Palin’i taklit etmek için “Saturday Night Live”a geri döndü ve ortaya “İkizi olsa bu kadar benzemez” dedirten görüntüler çıktı. Böylece şu sıralar Amerika’da süren “Sarah Palin filminde başrol kimin olmalı?” tartışmasında kuvvetli bir aday olarak ortaya çıktı.