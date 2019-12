'Amerika'ya kaçsan bulup getirmeyen namerttir'

T24 -

Bahçeli, partisinin Şanlıurfa Topçu Meydanı'nda, düzenlediği "Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat" sloganıyla düzenlenen mitinginde konuştu.Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da "Nereye kaçarsan kaç seni getirmezsem namerdim" diye seslendi.MHP lideri Bahçeli, "Büyük bir heyecan içinde bir araya gelmiş olan siz değerli vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Değerli Urfalılar; yüreğinizde inanç, ruhunuzda heyecan, gözlerinizde umut, ellerinizde sevgiyle, koşarak buraya geldiniz. Kalbinizle ve samimiyetinizle geldiniz. Burada TOKİ'nin töreni yok, burada taşınmış vatandaşlar yok, burada bir çuval kömür için, bir paket peynir için toplananlar yok. Ne mutlu ki buraya oğlunuza top ve kızınıza bebek almak için gelmediniz. Buraya okullar tatil edilerek kalabalık yapmak için toplanmadınız. Buraya kamu araçlarına zorla bindirilip getirilmediniz" dedi.Bajçeli, Urfa'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye değinerek, bu coğrafyalar üzerinde "kem gözlerin" sona ermediğini, milletin huzuru, birliği ve geleceği üzerinde oyunların son bulmadığını ifade ederek, "O gün bugündür biliniz ki başka başkentlerin, ülkemizde, Urfa'mızda gözleri var. Yalnızca Urfalı'nın değil, Hakkarili'nin, Bitlisli'nin, Muşlu'nun, Siirtli'nin, Şırnaklı'nın, Vanlı'nın, Batmanlı'nın, Bingöllü'nün, Tuncelili'nin evlerinde, bağında, bahçesinde, tarlasında emeli var, niyeti var. Dikkat ediniz, 1919'lu yıllarda Urfalı'nın yumruğunu yiyenler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. İstiyorlar ki bölünelim, parçalanalım, bekliyorlar ki ayrılalım, dağılalım, umuyorlar ki çözülelim ve birbirimize küselim, adı 'açılım' denilen tuzağa düşelim, lime lime olalım, parça parça dökülelim" dedi."Bütün halinde çözülemeyen sorunlar, parçalanınca nasıl çözülecek? Bir yumruk gibi sıkışmış ellerin açamadığı kapılar, parmak darbesiyle nasıl açılacak? Bu, aramıza sokulmak istenen sinsi bir fitnedir. Bu, birbirimizi ayırmak isteyen alçakça bir fesattır. Bunu ne büyük milletim kabul eder ne Milliyetçi Hareket sineye çeker ne de şanlı tarihini tescil ettirmiş Urfalı kardeşim rıza gösterir, onay verir ve boyun eğer" diyen MHP lideri, "Buradan Türk milletinin sükunetini korkaklık görenleri, Urfalı'nın duruşunu ürkeklik zannedenleri, Urfalı sindi, Mardinli boyun eğdi, Bingöllü kabul etti, Diyarbakırlı teslim oldu sananları uyarıyorum: Diliyor ve inanıyorum ki dirliğini bozmak isteyenlere karşı, tıpkı işgalcilere daha önce yaptığı gibi Şanlıurfalı kardeşlerim de tarih şahittir ki önce sabreder aldırmaz, sonra elinin tersiyle iter, baktı ki ders alınmıyor doğrulur, ayağa kalkar ve yüksek sesle, 'Biz biriz, beraberiz. Bayrağımız bir, toprağımız bir, vatanımız bir, inancımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, Allah'ımız birdir' diye haykırır" şeklinde konuştu.Bahçeli ayrıca, ''Bu ülkenin her yeri benim, yaşayan herkes benim milletim, ben hepsiyle kardeşim' der ve Fransız'a ne yaptıysa, İngiliz'e nasıl cevap verdiyse, hain teröriste nasıl göğsünü siper ettiyse, bugün bizi ayırmaya çalışanlara da aynı muameleyi gösterir, aynı tepkiyi verir, aynı şamarı indirir. İnancım budur, güvenim budur, beklentim budur" ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli, ülkede yaşayan herkesin bir milletin bin yıllık kucaklaşmasının hatırası olduğunu dile getirerek, "Bu vatanda yaşayan herkes, üç kıtada hükümdar olmuş ecdadımızın yadigarıdır ve her vatandaşımız bizim için Allah'ın esirgenmesi ve korunması gereken mukaddes bir emanetidir. Ne başka türlü düşünürüz ne de başka türlüsüne izin veririz. Hiçbirimiz bu ülkenin ötekisi değildir. Hiç kimse bu milletin yabancısı değildir. Urfalı kardeşlerim bizsiniz, bizdensiniz, bizimlesiniz. Başbakan'a inat ayrımız, gayrımız yok. Hükümete inat farkımız, farklılığımız yok. Bin yıldır bu toprakları beraberce savunduk, bin yıldır bayrağı birlikte dalgalandırdık, beraber üzüldük, beraber sevindik, beraber katlandık. Başkalarının dediğine aldırmayın" dedi."Açılım tuzaklarına kanmayın, oyunları umursamayın, dikkate bile almayın. Siz bu ülkenin yabancısı değil, yerlisisiniz. Siz bu devletin ortağı değil, sahibisiniz. Birlikte yaşadık, birlikte güldük, birlikte savaştık, birlikte andık, adımız bir, acımız bir, anımız bir. Sıkıntılarımız olmadı mı? Oldu. Sorunlar yaşamadık mı? Yaşadık ama bunları yalnız siz değil, ülkemin tüm vatandaşları yaşadı" diyen Bahçeli, "Türk milletinin bütün fertleri her yörede yaşadı. Hiç kimsenin ailesi kimseye sorun değil. Hiç kimsenin kimliği kimseye sıkıntı değil. Aldanmayınız, kafalarınız karışmasın. Çünkü derdimiz tasamız yokluk, yoksulluk, yolsuzluk. Ananızın dili ne olursa olsun, hangi türküyü söylerseniz söyleyin, hangi yemeği pişirirseniz pişirin, neye inanırsanız inanın, yoksulluk aynı yoksulluk, mahrumiyet aynı mahrumiyet. Çile aynı çile" diye konuştu.Devlet Bahçeli, "Fukaralığın dili yok, işsizliğin kimliği yok. Şanlıurfalı'nın da bu toprakların da derdi, ülkemin her yanında olduğu gibi yokluk, yoksulluk. Çoluk çocuğunun rızkını çıkaracak bir iş bulmak. Helal kazançla hayatını geçindireceği bir mesleğin sahibi olmak. Sorunumuz bu" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ben buraya sizlerden oy toplamaya aklınızı çelmeye gelmedim. İnançlarınızı istismar etmeye, ayırmaya, bölmeye, küstürmeye gelmedim. Önce Şanlıurfalıyla kucaklaşmak, dertleşmek için geldim, sonra da Başbakan Erdoğan'ın kafasındaki 'Sivas-Gavur dağı sınırını' yıkmaya geldim" dedi."Yabancıların bizi bizden daha fazla sevmeyeceğini" ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belki biz burada değiliz, belki sizlere gelmekte ihmal gösteriyoruz ama biliniz ki sizler bizim evimizde, aklımızda, dilimizde, soframızda, dualarımızda ve gönlümüzdesiniz. Amerikalı bizi bizden daha fazla sevemez. İngiliz ve Fransız bizi bizden daha fazla kucaklayamaz. Sınırın ötesindekiler bizi bizden daha fazla tanıyamaz. Türk milletine mensubiyet Edirne'den söyleneni, Bozova'da işitmektir. Siverek'te pişeni, İzmir'de yemektir. Trabzon horonunu, Halfeti'de duymaktır" dedi."Çok sayıda şehit verdiniz. Gazi karşıladınız. Hepinizle iftihar ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Ama şimdi aynı hesaplar daha sinsi yaklaşıyor. Aynı amaçlar içten içe sizlere yanaşıyor. Adına 'açılım' deniyor. 'Demokratikleşme' deniyor, maskeleniyor. Aman dikkat ediniz" diyen Bahçeli, "Girilen yol, bölücülerin emellerine meşruiyet kazandıracaktır. Oyunu görünüz. Bu gidişatla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı tasfiye edilecektir. Uyanık olunuz. Kılavuzu İmralı, taşeronu hükümet ve merkezi Amerika olan bölünme projesi, hiçbirimizin hayrına olmayacaktır. Şuurlu olunuz. Anlamsız farklılıkların körüklenmesi, derin yaralar açacaktır. Farkına varınız. Milli hassasiyetlerimiz, kardeşliğimiz ve tarihimiz aşağılanmak istenmektedir. Dik durunuz" şeklinde konuştu.