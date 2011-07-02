Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü radyo yayınlarına son verdi

T24

Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü 1942’den bu yana devam eden radyo yayınlarına, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren son verdi. Son sekiz yıldır NTV Radyo’dan yayın yapan Amerika’nın Sesi, birçok medya kuruluşunun İnternet'e yöneldiği ve bütçe kesintilerinin gündemde olduğu bir dönemde radyo yayınlarını durdurmaya karar verdi.