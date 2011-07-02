Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü radyo yayınlarına son verdi

T24 - Bir ay önce BBC Türkçe'nin 67 yıldır devam eden yayınlarını kesmesinin ardından dün de 'Amerika'nın Sesi (VOA)' radyosu Türkçe yayınlarına son verdi. 69 yıllık radyonun Türkçe servisi bundan böyle internet yayınları ve TV ile Türk seyircisine ulaşacak.
Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü 1942’den bu yana devam eden radyo yayınlarına, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren son verdi. Son sekiz yıldır NTV Radyo’dan yayın yapan Amerika’nın Sesi, birçok medya kuruluşunun İnternet'e yöneldiği ve bütçe kesintilerinin gündemde olduğu bir dönemde radyo yayınlarını durdurmaya karar verdi.