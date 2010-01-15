Amerika'nın en zengin çifti

T24- Amerikalı ünlü hip-hop yıldızları Beyonce ve Jay-Z, Forbers dergisi tarafından en çok kazanan çift seçildi.



2008 yılı haziran ayından 2009 yılı haziran ayına kadar yaklaşık 140 milyon dolar kazanan çifti, ikinci sırada Harrison Ford ve Calista Flockhart takip etti. Ünlü çift, 84 milyon dolar kazandı.Brad Pitt ve Angelina Jolie de 66 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

En çok kazanan çiftler listesi şöyle:

1. Beyonce Knowles ve Jay-Z (140 milyon dolar)

2. Harrison Ford ve Calista Flockhart (84 milyon dolar)

3. Brad Pitt ve Angelina Jolie (66 milyon dolar)

4. Will Smith ve Jada Pinkett Smith (58 milyon dolar)

5. David ve Victoria Beckham (46 milyon dolar)

6. Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi (44 milyon dolar)

7. Tom Hanks ve Rita Wilson (42 milyon dolar)

8. Jim Carrey ve Jenny McCarthy (41 milyon dolar)

9. Tom Cruise ve Katie Holmes (40 milyon dolar)

10. Chris Martin ve Gwyneth Paltrow (39 milyon dolar)

