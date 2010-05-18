Amerika'nın Arap güzeli: Rima Fakih

T24 - ABD’de düzenlenen 2010 Miss USA güzellik yarışmasını 24 yaşındaki Arap kökenli göçmen Rima Fakih kazandı.Lübnan’dan bebekken ailesiyle ABD’ye gelen Fakih, yarışmaya katılabilmek için otomobilini satmış.



Rima tacını böyle giydi - FOTO GALERi









ABD’de önceki akşam düzenlenen 2010 Miss USA güzellik yarışmasını Arap kökenli Rima Fakih isimli genç kız kazandı.



Las Vegas’ta düzenlenen yarışmada Michigan eyaletinden Lübnan asıllı 24 yaşındaki Rima Fakih, 50 rakibini geride bırakarak kraliçe seçildi. ABD’ye bebekken geldiğini, ailesinin hem Müslüman, hem de Hıristan geleneğe sahip olduğunu söyleyen Rima Fakih ülkede bir ilke imza attı. Ancak ABD’nin ilk Müslüman ya da Arap asıllı güzeli olup olmadığı açıklık kazanmadı.

Yarışmayı düzenleyen milyarder iş adamı Donald Trump, Arap güzeli “Olağanüstü bir kız” sözleriyle övdü. Fakih, ayrıca Arizona göçmenlik yasasını eleştirdiği, doğum kontrol masraflarını da sağlık sigortasının kapsaması gerektiğini söyleyerek övgü topladı.

Güzellik yarışmasına katılabilmek için arabasını sattığını belirten Fakih, ödül töreninde “Buradan bir ödülle döneceğimi biliyordum” diyerek sevincini belirtti.

