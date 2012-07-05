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Amerika'nın Ankara Büyükelçisi: Suriye'de vurulan pilotlar müttefikimizdi

Amerikan Büyükelçisi, 'Pilotların ölmüş olduğu bilgisini almaktan derin üzüntü duyduk' ifadesini kullandı

05 Temmuz 2012 11:03

Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'den. Amerikan Elçisi, ""Türk jetinin uyarılmadan vurulmuş olması kabul edilemez. Türkiye'nin yanındayız" dedi. Ricciardone, şehit pilotlar için "Onlar bizim müttefik pilotlarımızdı" diye konuştu.

Ricciardone, Amerika Birleşik Devletleri'nin "Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerikan Büyükelçisi, "Pilotların ölmüş olduğu bilgisini almaktan derin üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

Türk jetinin ABD verilerine göre kaçıncı milde vurulduğunun sorulması üzerine, "Bizim için en başından beri söylediğimiz tek birşey önemli o da uçağın uyarılmadan vurulmuş olması. Geri kalan tüm sorular bizim için detay" yanıtını verdi.

Türk yetkililerin gerekli açıklamaları yaptığını söyleyen ABD Elçisi, "Önemli olan o iki pilotu kaybetmiş olmamız" diye konuştu.

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