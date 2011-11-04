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Ekonomi

Amerikan yerli kabilelerine Türk yatırımı

ABD Kongresi, Amerikan yerli kabilelerine sadece Türk şirketleriyle federal hükümetin onayına gerek kalmadan ticaret yapma imkanı sunan yasa tasarısını görüştü.

04 Kasım 2011 02:00


T24 - ABD Kongresi, Amerikan yerli kabilelerine sadece Türk şirketleriyle federal hükümetin onayına gerek kalmadan ticaret yapma imkanı sunan yasa tasarısını görüştü.


ABD Kongresi'ndeki Amerikan yerlisi tek milletvekili, Yerli Amerikan Dostluk Grubunun Eşbaşkanı ve Türkiye Dostluk Grubunun da üyesi olan Tom Cole tarafından sunulan, 2362 sayılı ve ''Amerikan Yerlileri Ticaret ve Yatırım Yasa Tasarısı 2011'' başlıklı tasarı, Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi Kızılderili ve Alaska Yerlileri İşleri Alt Komitesinde tartışıldı.


Komitenin Başkanı Cumhuriyetçi Parti Alaska milletvekili Don Young, oturumun başında yaptığı açıklamada, 2362 sayılı tasarı hakkında bilgi verirken, tasarının yerli Amerikalılara, ekonomik kalkınmalarına engel oluşturan bürokratik zaman kayıplarını aşıp, topraklarını dış yatırımlara açma yolunda katkı sağlayacağını söyledi. Young, tasarının yerli Amerikalıların da desteğini aldığını anlattı.


Tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Parti Oklahoma milletvekili Tom Cole da, tanık olarak katıldığı oturumda, tasarısının, ABD'nin Türkiye ile ticaretini kolaylaştırmak ve Amerikan yerlilerinin yaşadığı bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladığını bildirdi.




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