Amerikan uydusu dünyaya düşüyor

T24

Paris'te yaşayan Thierry Legault, uydunun video görüntülerini 15 Eylül'de Fransa'nın kuzeyi üzerinden geçerken çektiğini söylüyor.20 yaşında ve altı ton ağırlığında olan UARS, yörüngesinden çıkışını takiben 24 Eylül'de veya bu tarihe çok yakın bir zamanda dünyanın atmosferine girecek.Serseri uydunun atmosferde tutuşarak büyük kısmının yere çakılmadan yok olması bekleniyor.Fakat bazı büyük parçalarının dünyaya ulaşması olasılığı var.NASA, insan hayatına yönelik riski 3200'de 1 olarak hesapladı.UARS'nin tehdit ettiği alan, ekvatorun 57 derece kuzeyi ile güneyi arasındaki paraleller. Bu alan, dünya nüfusunun büyük kısmını barındırıyor.NASA bilimadamları, atmosferden uyduya ait 26 parçanın yeryüzüne erişmesi ihtimali olduğunu ve 400 ila 500 km genişliğinde bir alana düşebileceklerini açıkladı.Uydunun tam olarak nereye isabet edeceğinin atmosfere girişinden iki saat öncesine kadar belirlenemeyeceği söyleniyor.NASA, bugüne kadar hiçkimsenin uzaydan atmosfere giren bir nesne tarafından yaralanmadığına dikkat çekiyor.Fakat konuya farklı ve espirili bir dilde yaklaşan Guardian gazetesi, NASA'nın 1/3200 olarak açıkladığı risk faktörünü başka tehlikelerle kıyaslıyor.Gazete, bir köpekbalığı saldırısında ölme riskinin 1/11 milyon olduğunu yazarak, ''Jaws filminden korkanlar varsa, bir de üzerlerine uydu çarpması riskini düşünsünler.'' diyor.