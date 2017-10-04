Amerikan Temsilciler Meclisi'nden kürtaj yasasının sertleştirilmesine onay

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan bir oylamada muhafazakar Cumhuriyetçi milletvekilleri hamileliğin 20'nci haftasından sonra yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Yasaya göre, 20'inci haftadan sonra kürtaj yapan doktorlar para ya da beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Sadece tecavüz, ensest ya da annenin yaşamının tehlikede olduğu durumlar istisna oluşturuyor.

Cumhuriyetçiler "evet" Demokratlar "hayır" oyu verdi

Kürtaj yasasının sertleştirilmesini hedefleyen yasa tasarısına 234 Cumhuriyetçi milletvekili "evet" oyu verirken, sadece 2 milletvekili tasarıya karşı çıktı. Muhalefetteki demokrat milletvekilleri ise tasarıya neredeyse firesiz "hayır" oyu verdi.

ABD Başkanı Donald Trump sertleştirilmiş yasa tasarısını destekliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Kongre‘nin her iki kanadından da tasarıya onay verilmesi durumunda Trump yasayı imzalayacak. Trump geçen ocak ayında yayınladığı ilk kararnamesinde hükümetlere bağlı olmayan uluslararası bazı kuruluşların kürtaj yapılmasına yardımcı olmaları ya da kürtaj konusunda bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan parasal yardımları yasaklamıştı.

Tasarı Senato'da reddedilebilir

Ancak Senato'da çoğunluğun sağlanmasının garanti olmadığına dikkat çekiliyor. Senato'da Cumhuriyetçilerin 60 oy alması gerekiyor, ancak sadece 52 sandalyeye sahipler. Daha önce de benzer bir yasa tasarısı demokratların direnmesi nedeniyle başarısızlığa uğramıştı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 1973'te aldığı bir karar uyarınca kürtaj yasal hale gelmişti. Ancak muhafazakar çevreler kürtaj hakkına daha önceleri olduğu gibi bugün de ısrarlı bir biçimde karşı çıkıyorlar. ABD'de kürtaj daha ziyade 20'nci haftadan önceki dönemlerde yapılıyor. Ancak aktivistler yıllardan bu yana kürtajın daha ileriki evrelerde de mümkün olması için mücadele veriyor. ABD'de eyaletlerin çoğunda, gebeliğin belli bir haftasından sonra kürtaj yasak. "Yaşayabilirlik" kıstasına göre bu süre, bebeğin tek başına hayatta kalabileceği düşünülen 24. ya da 28. hafta olarak belirleniyor.

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AFP/dpa/ÇA,BÖ