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Dünya

Amerikan senatosunu 'hack'lediler

ABD Senatosu'nun internet sitesine siber korsanların giriş yapmasının ardından, güvenlik kontrolleri gözden geçirilecek.

15 Haziran 2011 03:00

T24- Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun internet sitesine siber korsanların giriş yapmasının ardından, güvenlik kontrolleri gözden geçirilecek.

Lulz Security isimli bir grup siber korsanın saldırıyı eğlence için gerçekleştirdiğini söylemesi ve ulaşılan dosyaları internet üzerinden yayınlamasından sonra bir açıklama yapıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada olay "talihsiz" olarak nitelendi, ancak çalışanların güvenliğinin tehlikeye girmediği ifade edildi.

'Hükümetten hazzetmiyoruz'

Senato adına açıklamayı yapan Martina Bradford, saldırının haftasonu fark edildiğini ve senatonun internet hizmet sağlayıcısı üzerindeki tüm sitelerin kontrol edildiğini söyledi.

Lulz Security'nin internet üzerinden paylaştığı dosyalar, senato ağına girdiklerine işaret ediyordu. Ancak dosyalardan hiçbiri "hassas belge" gibi görünmüyor.

Lulz Security grubu yaptığı açıklamaya "Amerikan hükümetinden çok da hazzetmiyoruz" diye başladı. Açıklama, "Bu küçük, yalnızca eğlence için yaptığımız bir eylem ve senatonun sitesinden iç bilgiler aktarıyoruz. Bu sizce bir savaş eylemi midir? Bir sorun var mı?" diye devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, kendisine yönelik siber saldırıları "savaş eylemi" kabul edeceğini ve arkasında devletlerin olduğu anlaşılan eylemlere konvansiyonel yöntemlerle cevap verme hakkını saklı tutacağını açıklamıştı.

Lulz, daha önce de Sony, Nintendo ve Fox News sitelerini hedef almıştı.

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