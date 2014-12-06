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Dünya

Amerikan polisi sokak ortasında bir kişiyi daha vurdu!

Hollywood’da vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

06 Aralık 2014 16:03

ABD'nin Los Angeles kentinde polis şüpheli bir kişiyi çok sayıda turistin bulunduğu Hollywood'da sokak ortasında vurdu. Olay, Hollywood yıldızlarının isimlerinin yazılı olduğu yıldız figüleriyle süslenmiş kaldırımın kenarında yaşandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde Los Angeles polis merkezine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kesici alet taşıdığı ve etrafa tehditler savurduğu belirtilen bir kişiyi vurdu. Radikal’de yer alan habere göre, vurulan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Olayın detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kentin en işlek ve popüler yerlerinden Hollywood bulvarında "Şöhretler Kaldırımı"na yakın bir noktada çok sayıda turistin önünde meydana gelen olayın ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olaya ilişkin görgü tanıklarının sosyal medya üzerinden paylaştıkları sansürsüz fotoğraf ve görüntüler, son zamanlarda polis şiddeti nedeniyle protestolara sahne olan ülkede büyük yankı uyandırdı.

ABD’de silahsız siyahi bir gencin sokak ortasında polis tarafından vurulması Ferguson’da sokak olaylarına neden olmuş, gösteriler ülke geneline yayılmıştı

 

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