Amerikan Netflix Alman pazarında

Netflix, online video hizmeti alanında Amerikan pazarının lideri konumunda. Kaliforniyalı firma, Almanya'da ise birçok rakiple karşı karşıya. ProSiebenSat1 televizyon grubunun sunduğu Maxdome servisi yüzde 35'lik pazar payıyla Almanya’da lider firma durumunda. Buna karşılık Netflix, özel içeriklerle yeni bir rekabet yaratmayı hedefliyor. Örneğin, firmanın prodüksiyonunu bizzat üstlendiği televizyon dizisi ‘’Orange is the New Black’’ Netflix üzerinden izlenebilecek.

Firma aynı zamanda, kendi fiyat yapılandırmasını da getiriyor. Aylık 7,99 euro karşılığında standart çözünürlükten yararlanılabilecek. 8,99 euro karşılığındaysa, iki ayrı bilgisayar üzerinden içeriğe eş zamanlı ulaşım mümkün ve içerik HD çözünürlüğünde görüntülenebilecek. En pahalı hizmet ise, 11,99 euro karşılığında yararlanılabilen Ultra-HD hizmeti. Bu üyelikte, hesaba erişim de eş zamanlı olarak dört ayrı araç üzerinden mümkün.

Pazar hareketleniyor

Pazardaki diğer firmalar da aşağı çektikleri fiyatlar ve genişlettikleri hizmet alanlarıyla Netflix’in pazara girişine hazırlık yapıyorlar. Örneğin, ücretli kanal Sky, online hizmeti Sky Snap’in aylık abonelik fiyatını 3,99 euroya kadar düşürdü. Bunun yanı sıra, Amerikan televizyon kanalı HBO’yla mevcut işbirliği kontratını 2020’yekadar uzattı. Amozon ise müşterilerine yıllık 49 euro abonelik ücreti karşılığında film ve dizilerden oluşan geniş ‘Premium' hizmetini sunuyor.

Uzmanlara göre ise pazar henüz çok yeni ve birçok firma için pazarda yer bulmak hâlâ mümkün. Bununla birlikte, Almanya'da reklam gelirleriyle finanse edilen birçok ücretsiz kanal mevcut, ne var ki bu kanalların pazarı, ABD’deki ödemeli kanal ve video hizmetlerininkinden daha zorlu bir pazar.

Büyüme devam edecek

Netflix, 1997'de kuruldu. Kurulduğu zamanlarda DVD kiralama hizmeti veren bir firmayken, internetin etki alanının genişlemesiyle online yayın hizmetine geçiş yaptı. Günümüzde Netflix’in yaklaşık 50 milyon müşterisi bulunuyor, bunların 35 milyonunu Amerika’daki müşterilerin oluşturduğu tahmin ediliyor. Firma, Amerika dışında yaklaşık 40 pazarda daha ülkesinde olduğundan daha hızlı büyüyor. Netflix, Avrupa’daki yeni genişleme dalgası kapsamında Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre’de de faaliyete geçecek. Firma, ayrıca Avrupa’da da kendi yapımlarını üretmek istiyor. Bu bağlamda, Marsilya'da çekilecek yeni bir kriminal dizi hayata geçirilecek.