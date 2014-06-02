'Amerikan istihbaratı 11 Eylül'ü önceden biliyordu'

Amerikalı eski istihbarat uzmanı Edward Snowden, 11 Eylül saldırıları ile ilgili Amerikan istihbaratının elinde yeterince bildi bulunduğunu iddia etti. Snowden Boston Maratonu’nda yaşanan patlama ile ilgili, saldırıyı düzenleyenlerin isimlerinin Rus istihbaratı tarafından daha önce bildirildiğini savundu.

Edward Snowden, NBC Televizyonu sunucusu Brian Williams’a Amerikan istihbarat sistemi, 11 Eylül ve Boston Maratonu hakkında konuştu. 4 saat süren röportajı kısaltarak yayınlayan NBC, röportajın daha sonraki analizinde Snowden’den daha önce duyulmamış açıklamalara yer verdi.

Snowden, “İstihbarat programlarımız ile ilgili en büyük sorun, bizim anlamadığımız bir saman yığınının üstüne biraz daha saman ekliyor olmamız. Burada söz konusu olan saman yığını, Amerika ’da yaşayan vatandaşların hayatı.” dedi ve sordu: “Bu tür programlar eğer bizim güvenliğimize katkıda bulunmuyor ve bilgi sahibi olduğumuz konular hakkındaki bir takım bağlantıları gözden kaçırmamıza sebep oluyorsa, ülkemizi koruma şeklimiz doğru mu?“

11 Eylül günü New York ve Washington’da gerçekleşen terör saldırıları ile ilgili Snowden, olaylar öncesinde istihbarat kurumlarının ellerinde yeterince bilgi bulunduğunu iddia etti.

Boston Maratonu’nda yaşanan patlama ile ilgili, saldırıyı düzenleyenlerin isimlerinin Rus istihbaratı tarafından daha önce bildirildiğini ancak saldırının yine de önlenemediğini savundu.

NBC’nin röportajından kesilen bir bölümde ise Snowden, Anayasa ile korunan hak ve özgürlüklerin ülkenin güvenliğini sağlamakta yetersiz kalan istihbarat programları için feda edildiğini ve devletin bu programları savunmak için halkın yaşadığı travmatik olayları sömürmesini samimiyetsiz bulduğunu açıkladı.