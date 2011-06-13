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Dünya

AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ POLONYA'DA  VARŞOVA (A.A)

13 Haziran 2011 17:18

-AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ POLONYA'DA  VARŞOVA (A.A) - 13.06.2011 - Polonya ile ABD, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 2013'ten itibaren Polonya topraklarında konuşlanmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Polonya Savunma Bakanı Bogdan Klich, 2013'ten itibaren bir Amerikan müfrezesinin ülkelerinde konuşlanacağını, Amerikalı ve Polonyalı pilotların yılda 4 kez ortak eğitime katılacağını duyurdu. İmzalanan belge, Polonya'da Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların periyodik rotasyonunu ve Amerikan teknisyenlerinden oluşan bir müfrezenin daimi olarak bulunmasını öngörüyor. Söz konusu anlaşmanın, Savunma Bakanı Klich ile ABD'nin Varşova Büyükelçisi Lee Feinstein tarafından, başkent Varşova'da düzenlenen törenle imzalandığı belirtildi.

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