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Dünya

Amerikan gemisi İranlı rehineleri kurtardı WASHINGTON (A.A) 

06 Ocak 2012 20:52

-Amerikan gemisi İranlı rehineleri kurtardı WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - Amerikan uçak gemisinin, Umman Denizi'nde korsanların rehin aldığı 13 İranlı'yı kurtardığı bildirildi. Pentagon sözcüsü John Kirby, İranlılar ve teknelerinin korsanların elinden kurtarıldığını belirtti. İranlıların dönüş yoluna geçtiklerini söyleyen Kirby, Amerikan donanmasının, hepsi Somali doğumlu olduğu sanılan 15 korsanı yakaladığını ifade etti.  Sözcü, korsanların USS John C. Stennis gemisinde alıkonulduğunu kaydetti. İran, defalarca USS John C. Stennis gemisinin Hürmüz Boğazına dönmemesi uyarısını yapmıştı.

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