Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 'ABD'nin terör saldırıları' ifadesini kullandı

ABD'de ırkçılık karşıtı aktivist olan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinin ardından tepki gösterdi. Kaepernick, "ABD'nin siyah ve kahverengi insanlara yönelik emperyalist amaçlarla yaptığı terör saldırıları yeni bir şey değil" dedi.

Aktivist kimliğiyle bilinen Amerikan futbolu oyuncusu Kaepernick, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda olaydan açık olarak bahsetmese de ABD'ye tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Kaepernick şunları yazdı:

"Amerika her zaman siyah ve kahverengi bedenleri evde ve dışarıda kuşatma altına aldı ve yaptırıma maruz bıraktı. Amerika militarizmi, Amerikan emperyalizmi tarafından, kendi gücünü ve beyaz olmayan dünyayı yağmalamak için tutulan bir silah"

"Amerika'nın siyah ve kahverengi insanlara yönelik emperyalist amaçlarla yaptığı terör saldırıları yeni bir şey değil"

Aktivist yönüyle bilinen Kaepernick daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı söylemlerine tepki vermiş, Trump tarafından küfürlü bir yanıt almıştı.