Amerikan Express 7 bin kişiyi işten çıkarıyor

American Express şirketi 7 bin kişiyi işten çıkaracak.



Merkezi New York'ta bulunan şirket yaptığı açıklamada, maliyetlerini 2009 yılında 1,8 milyar dolar kısma planı kapsamında çalışma gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk düşen 7 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Şirket, ayrıca gelecek yıl yöneticilerin maaşlarının artırılmasının

askıya alındığını, danışmanlık ve diğer profesyonel hizmetler için yapılacak harcamaları kısacağını ifade etti. American Express, bu ay başında kart sahiplerinin harcamadan kaçınması nedeniyle üçüncü çeyrek karının yüzde 24 düştüğünü bildirmişti.

