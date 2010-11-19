T24 LogoT24 Logo
Dünya

AMERİKAN DONANMASINDAN İRANLILARA YARDIM MANAMA (A.A)

19 Kasım 2010 00:07

-AMERİKAN DONANMASINDAN İRANLILARA YARDIM MANAMA (A.A) - 18.11.2010 - Basra Körfezi'nde tekneleri batan 2 İranlı balıkçı, ABD 5. Filosu'na bağlı bir Amerikan askeri gemisi tarafından kurtarıldı.  5. Filo tarafından yapılan açıklamaya göre ticari gemilerin uyarısı üzerine, cankurtaran botundaki İranlılara yardıma gelen USS Oscar Austin gemisinden, balıkçılara, gıda ve su desteği verildi.   İran karasularının yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan balıkçılar için, Umman makamları üzerinden, İranlı yetkililerle temas kuruldu. Olay yerine gelen İran sahil koruma gemisi, balıkçıları güverteye çıkardı ve gemideki yetkililer, Amerikan gemisindeki yetkililere teşekkür etti.    İranlı balıkçılar, bir gece önce batan teknelerinde başka arkadaşlarının da olduğunu ancak başlarına ne geldiğini bilmediklerini belirttiler. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24