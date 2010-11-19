-AMERİKAN DONANMASINDAN İRANLILARA YARDIM MANAMA (A.A) - 18.11.2010 - Basra Körfezi'nde tekneleri batan 2 İranlı balıkçı, ABD 5. Filosu'na bağlı bir Amerikan askeri gemisi tarafından kurtarıldı. 5. Filo tarafından yapılan açıklamaya göre ticari gemilerin uyarısı üzerine, cankurtaran botundaki İranlılara yardıma gelen USS Oscar Austin gemisinden, balıkçılara, gıda ve su desteği verildi. İran karasularının yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan balıkçılar için, Umman makamları üzerinden, İranlı yetkililerle temas kuruldu. Olay yerine gelen İran sahil koruma gemisi, balıkçıları güverteye çıkardı ve gemideki yetkililer, Amerikan gemisindeki yetkililere teşekkür etti. İranlı balıkçılar, bir gece önce batan teknelerinde başka arkadaşlarının da olduğunu ancak başlarına ne geldiğini bilmediklerini belirttiler.