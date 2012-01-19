-Amerikan donanmasından İranlılara yardım WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - Amerikan donanması, Umman Körfezi'nde batmakta olan bir İran balıkçı teknesinin mürettebatına yardım için bir kurtarma operasyonu düzenleyerek, 10 günde 3. kez İranlılara yardım ettiğini açıkladı. Amerikan 5. filosundan yapılan açıklamaya göre, dün USS Dewey destroyerine ait helikopter, batma tehlikesi geçiren bir İran balıkçı gemisini diğer iki geminin çekmeye çalıştığını tespit etti. Bir gemici hariç tüm mürettebatın yardıma gelen gemilere sığındığı belirtilirken, helikopter bölgedeyken, destroyerin batmakta olan İran balıkçı gemisinin yanına yaklaştığı ve kaptanıyla temasa geçtiği kaydedildi. Açıklamada, İranlı gemicilerin su ve gıdaya gereksinimleri olduğunun görülmesi üzerine 70 kilodan fazla erzak yardımı yapıldığı ifade edildi. İranlı balıkçıların gemiyi kurtarmak için üç gün mücadele ettikleri, ancak bunda başarılı olamadıkları kaydedildi. Amerikalı askerler, daha önce Somalili korsanların elinde rehin 13 İranlı denizciyi ve sonrasında Körfez'de batmakta olan El Mansur adlı gemideki 6 İranlı gemiciyi kurtarmıştı.